Олександр Філіппов провів свій перший матч у чемпіонаті Бельгії, але розпочав свою кар'єру у Європі з поразки. Звитягу святкувала команда іншого гравця збірної України Мар'яна Шведа.

У рамках 7-го туру чемпіонату Бельгії "Мехелен" Шведа приймав "Сент-Трюйден", який нещодавно поповнився одним із найкращих форвардів УПЛ Олександром Філіпповим. Але дебют для українця розпочався із поразки на виїзді, інформує 24 канал.

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Невдалий дебют українця

Обидва українські легіонери з перших хвилин залишились на лаві запасних. По перерві господарі відзначились двічі. Після цього головний наставник "Сент-Трюйдена" випустив на поле Філіппова на 66-й хвилині, але не зумів виділитись на полі результативними діями.

А от Мар'ян Швед так і не вийшов на поле у цій зустрічі. У підсумку "Сент-Трюйден" поступився господарям – 2:0.

"Сент-Трюйден" за підсумками 7-и турів чемпіонату Бельгії набрав 5 очок, клуб розташовується лише на 16 місці серед 18 команд. Після перемоги команда Шведа посідає 12 сходинку, у їх активі 7 набраних пунктів.

Раніше у цьому клубі виступали українці Роман Безус та Ігор Березовський. У минулому сезоні клуб посів лише 13 сходинку.