Филигранный ассист Малиновского спас Аталанту от позорного поражения: результативное видео

Аталанта 2 мая принимала Салернитану в рамках 35 тура Серии А. Бергагородский клуб благодаря помощи Руслана Малиновского избежал поражения.

Прекрасный выход на замену

Руслан Малиновский начал поединок со скамьи запасных. Украинский легионер Аталанты появился на футбольном поле только на 76-й минуте. заменив Луиса Муриэля, пишет 24 канал.

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Однако даже 15 минут хватило атакующему полузащитнику, чтобы сломать ход матча. На 88-й минуте Руслан, недавно отказавшийся от повреждения, отдал роскошную передачу в ноги Палашича. Марио безупречным ударом в дальний угол ворот Салернитаны сравнял счет – 1:1.

Аталанте удалось спастись от позорного поражения от аутсайдера итальянского чемпионата. В итоге мировая – 1:1.

Малиновский продолжает покорять Италию

Малиновский еще раз доказал, что должен получить стабильное место в основе бергамовского клуба. Для украинца стал уже четвертым в Серии А и шестым во всех турнирах текущего сезона.

В общей сложности украинец отыграл за Аталанту уже 39 матчей, в которых отличился 10 голами.

Напомним, что в матче против Вероны Малиновский получил повреждение из-за которого пропустил следующую встречу (против Венеции).

Руслана наложили на колено четыре шва, но уже в игре против Торино украинец был в заявке команды.

В скором времени футболист покинет клуб, чтобы отправиться в расположение сборной, которая уже 1 июня сыграет в плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.

Подопечные Джана Пьера Гасперини с 56 очками занимают седьмую позицию в турнирной таблице. Салернитана, которая на выезде "украла" баллы у бергамовцев не вырвалась со дна таблицы - всего 18-я позиция среди 20 клубов элтиного дивизиона (26 пунктов).

Впереди у бергамовского клуба еще три поединка в Серии А против Специи, Милана и Эмполи.

Видеообзор матча Аталанта – Салернитана (ассист Малиновского с 4:05)

Следующий матч Аталанта сыграет на выезде против Специи (8 мая). Поединок в Ла-Специи привлечет большое внимание со стороны украинских болельщиков. На поле состоится украинское противостояние между Русланом Малиновским и Виктором Коваленко, который на правах аренды выступает за Специю, но его контракт принадлежит Аталанте.