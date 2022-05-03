Чудовий вихід на заміну
Руслан Маліновський розпочав поєдинок із лави запасних. Український легіонер Аталанти з'явився на футбольному полі лише на 76-й хвилині. замінивши Луїса Муріеля, пише 24 канал.
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Однак навіть 15 хвилин вистачило атакувальному півзахиснику, щоб зламати хід матчу. На 88-й хвилині Руслан, який нещодавно лише відмовився від пошкодження, віддав розкішну передачу у ноги Палашича. Маріо бездоганним ударом у дальній кут воріт Салернітани зрівняв рахунок – 1:1.
Аталанті вдалось врятуватись від ганебнох поразки від аутсайдера італійського чемпіонату. У підсумку мирова – 1:1.
Маліновський продовжує підкорювати Італію
- Маліновський вкотре довів, що повинен отримати стабільне місце в основі бергамівського клубу. Для українця став вже четвертим у Серії А та загалом шостим в усіх турнірах поточного сезону.
- Загалом українець відіграв за Аталанту вже 39 матчів, у яких відзначився 10 голами.
- Нагадаємо, що у матчі проти Верони Маліновський отримав пошкодження через яке пропустив наступну зустріч (проти Венеції).
- Руслану наклали на коліно чотири шви, але вже у грі проти Торіно українець був у заявці команди.
- Незабаром футболіст покине клуб, щоб вирушити у розташування збірної, яка вже 1 червня зіграє у плей-офф відбору ЧС-2022 проти Шотландії.
Підопічні Джана П'єра Гасперіні з 56 очками посідають сьому позицію у турнірній таблиці. Салернітана, яка на виїзді "вкрала" бали у бергамівців не вирвалась із дна таблиці – лише 18-та позиція серед 20 клубів елтіного дивізіону (26 пунктів).
Попереду у бергамівського клубу ще три поєдинки у Серії А – проти Спеції, Мілана та Емполі.
Відеоогляд матчу Аталанта – Салернітана (асист Маліновського з 4:05)