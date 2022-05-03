Прекрасный выход на замену

Руслан Малиновский начал поединок со скамьи запасных. Украинский легионер Аталанты появился на футбольном поле только на 76-й минуте. заменив Луиса Муриэля, пишет 24 канал.

Смотрите также Роскошное заброс: Шабанов совершил дебютный ассист в Венгрии – видео результативного действия

Однако даже 15 минут хватило атакующему полузащитнику, чтобы сломать ход матча. На 88-й минуте Руслан, недавно отказавшийся от повреждения, отдал роскошную передачу в ноги Палашича. Марио безупречным ударом в дальний угол ворот Салернитаны сравнял счет – 1:1.

Аталанте удалось спастись от позорного поражения от аутсайдера итальянского чемпионата. В итоге мировая – 1:1.

Малиновский продолжает покорять Италию

Малиновский еще раз доказал, что должен получить стабильное место в основе бергамовского клуба. Для украинца стал уже четвертым в Серии А и шестым во всех турнирах текущего сезона.

В общей сложности украинец отыграл за Аталанту уже 39 матчей, в которых отличился 10 голами.

Напомним, что в матче против Вероны Малиновский получил повреждение из-за которого пропустил следующую встречу (против Венеции).

Руслана наложили на колено четыре шва, но уже в игре против Торино украинец был в заявке команды.

В скором времени футболист покинет клуб, чтобы отправиться в расположение сборной, которая уже 1 июня сыграет в плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.

Подопечные Джана Пьера Гасперини с 56 очками занимают седьмую позицию в турнирной таблице. Салернитана, которая на выезде "украла" баллы у бергамовцев не вырвалась со дна таблицы - всего 18-я позиция среди 20 клубов элтиного дивизиона (26 пунктов).

Впереди у бергамовского клуба еще три поединка в Серии А против Специи, Милана и Эмполи.

Видеообзор матча Аталанта – Салернитана (ассист Малиновского с 4:05)

К слову. Следующий матч Аталанта сыграет на выезде против Специи (8 мая). Поединок в Ла-Специи привлечет большое внимание со стороны украинских болельщиков. На поле состоится украинское противостояние между Русланом Малиновским и Виктором Коваленко, который на правах аренды выступает за Специю, но его контракт принадлежит Аталанте.