Спростування від російського видання

За інформацією видання, позбавлення збірної ОКР олімпійського "золота" та дискваліфікація 15-річної фігуристки немає підтвердження. Наразі ця ситуація у підвішеному стані.

До теми Росію позбавлять золотої медалі, а фігуристку Валієву не допустять до змагань на Олімпіаді

Нагадаємо, що Камілу Валієву підозрюють у вживанні допінгу. Начебто в організмі фігуристки був знайдений заборонений кардіологічний препарат триметазидин.

Наразі невідомо, чи вдасться молодій спортсменці довести свою невинність та уникнути дискваліфікації. Зараз над цим скандалом навколо ОКР працюють юристи Олімпійського комітету Росії та Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

До уваги. Офіційну заяву МОК повідомить у четвер, 10 лютого.

Якщо вину росіянки доведуть, то в ОКР заберуть золоті медалі у командній першості. Нагадаємо, що друге місце на п'єдесталі посіли фігуристи з США. Трійку лідерів замкнули японці.

Видання вибачилось перед спортсменкою та читачами за опубліковану, але неперевірену інформацію.

З чого все почалось та захист від ЗМІ Росії

Все почалось із того, як церемонія нагородження призерів Олімпіади-2022 у командній першості була перенесена декілька разів. Причина – позитивний допінг-тест у команді ОКР. Пізніше стало відомо ім'я спортсменки, яку впіймали на вживанні заборонених препаратів.

Видання Inside the Games повідомило про те, що допінг виявили у 15-річної Каміли Валієвої.

Видання "Чемпіонат" повідомив, що знайдений в організмі Каміли препарат ніяк не покращив виступ фігуристки.

Цікаво! Саме виступ Валієвої заробив найбільше очок у складі команди ОКР. За свою програму вона отримала 90,18 бала, що стало олімпійським рекордом.