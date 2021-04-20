Президент ФИФА Джанни Инфантино сказал, что клубам Суперлиги стоит поскорее определиться со своим окончательным выбором.
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ФИФА абсолютно не согласна с Суперлигой. Вчера мы слышали слова о войне, преступлениях, лжи и всем остальном, что теперь связывают с футболом. Мы не можем одобрять Суперлигу. Это просто закрытый магазин. Побег из текущих футбольных организаций,
– сказал он.
Инфантино намекнул на возможную дисквалификацию в турнирах ФИФА и УЕФА.
"И хочу сказать, что клубы Суперлиги должны быть готовы жить с последствиями. Захотели идти своим путем – вы несете ответственность за свой выбор. Вы либо здесь (с УЕФА и ФИФА – ред.), либо там. Нельзя быть наполовину здесь, наполовину там. Подумайте об этом", – подытожил Инфантино.
Футбольная Суперлига: что это такое
- Вечером 18 апреля 12 футбольных клубов объявили о создании Суперлиги. Это английские Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Манчестер Сити, Тоттенхэм, Арсенал и Челси, испанские Реал, Барселона и Атлетико, а также итальянские Ювентус, Милан и Интер.
- В общем учредителей должно быть 15. А в новом турнире будут выступать 20 клубов. 5 команд будут получать приглашения отдельно на каждый сезон.
- УЕФА пригрозила дисквалификацией клубам за участие в Суперлиге. Против создания такого турнира выступили и национальные федерации, хотя эти команды планировали и дальше выступать в своих чемпионатах. Но не в Лиге чемпионов. Ведь матчи должны проводиться в те дни, которые отведены для игр Лиги чемпионов.
- Дисквалифицировать могут и футболистов, выступающих в Суперлиге. Им могут запретить выступать за свои национальные сборные.
- Когда именно должна стартовать созданная Суперлига – пока неизвестно. Организаторы заявили, что начало турнира запланировано на август. Но не указали, успеют ли они это сделать в 2021 году.