Президент ФИФА Джанни Инфантино сказал, что клубам Суперлиги стоит поскорее определиться со своим окончательным выбором.

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ФИФА абсолютно не согласна с Суперлигой. Вчера мы слышали слова о войне, преступлениях, лжи и всем остальном, что теперь связывают с футболом. Мы не можем одобрять Суперлигу. Это просто закрытый магазин. Побег из текущих футбольных организаций,

– сказал он.

Инфантино намекнул на возможную дисквалификацию в турнирах ФИФА и УЕФА.

"И хочу сказать, что клубы Суперлиги должны быть готовы жить с последствиями. Захотели идти своим путем – вы несете ответственность за свой выбор. Вы либо здесь (с УЕФА и ФИФА – ред.), либо там. Нельзя быть наполовину здесь, наполовину там. Подумайте об этом", – подытожил Инфантино.

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