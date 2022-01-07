ФИФА строго наказал клуб УПЛ и наложил трансферный бан
7 января 2022 , 07:41Читати новину українською
Источник:Meta-ratings.com.ua
Палата по разрешению споров ФИФА вынесла решение о долге Десны перед румынским футболистом Константином Димой. Клуб получил трансферный бан.
Палата обязала Десну выплатить румынскому защитнику Константину Диме 407 600 долларов. Иначе клуб украинской Премьер-лиги ожидают серьезные санкции.
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У Десны существуют не только спортивные долги. Руководство клуба заняло выжидательную позицию.
В то же время, из черниговской команды ушли Андрей Тотовицкий, Филипп Будковский и Владлен Юрченко. О расторжении договора договаривается Владислав Калитвинцев.Десна завершила осеннюю часть чемпионата Украины на 7 месте. В активе команды 25 очков.
Что известно о Константине Диме
- Дима перешел в Десну из румынской Астры в начале 2021 года. Черниговцы заплатили за трансфер 100 тысяч евро. В УПЛ Константин сыграл всего 60 секунд, после чего оставил Украину свободным агентом.
- Выступает за румынский УТА из города Арад.