ФИФА строго наказал клуб УПЛ и наложил трансферный бан

Палата по разрешению споров ФИФА вынесла решение о долге Десны перед румынским футболистом Константином Димой. Клуб получил трансферный бан.

Палата обязала Десну выплатить румынскому защитнику Константину Диме 407 600 долларов. Иначе клуб украинской Премьер-лиги ожидают серьезные санкции.

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У Десны существуют не только спортивные долги. Руководство клуба заняло выжидательную позицию.

В то же время, из черниговской команды ушли Андрей Тотовицкий, Филипп Будковский и Владлен Юрченко. О расторжении договора договаривается Владислав Калитвинцев.

Что известно о Константине Диме

Дима перешел в Десну из румынской Астры в начале 2021 года. Черниговцы заплатили за трансфер 100 тысяч евро. В УПЛ Константин сыграл всего 60 секунд, после чего оставил Украину свободным агентом.

Выступает за румынский УТА из города Арад.

Десна завершила осеннюю часть чемпионата Украины на 7 месте. В активе команды 25 очков.