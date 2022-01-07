Палата зобов'язала Десну виплатити румунському захиснику Костянтину Дімі 407 600 доларів. Інакше клуб української Прем'єр-ліги очікують на серйозні санкції.

До слова Інгулець в останньому матчі року сенсаційно "прибив" Десну: відеоогляд матчу УПЛ

У Десни існують не лише спортивні борги. Керівництво клубу зайняло вичікувальну позицію.

Водночас із чернігівської команди пішли Андрій Тотовицький, Пилип Будківський та Владлен Юрченко. Про розірвання договору домовляється Владислав Калітвінцев.

Десна завершила осінню частину чемпіонату України на 7-му місці. У активі команди 25 очок.

Що відомо про Костянтина Діму