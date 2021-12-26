Потеряли еще одного лидера

27-летний футболист досрочно расторг соглашение с Десной. Владлен Юрченко решил уйти из команды на поиски лучшего клуба.

Читайте также Бросят в бой: Миколенко может сразу стать игроком основы Эвертона

Футболист заявил, что в его соглашении был пункт о расторжении контракта, которым он воспользовался. После ухода Десну и Юрченко еще один нюанс – клуб еще полностью не выплатил все деньги полузащитнику.

Вниманию. Соглашение Юрченко с Десной было рассчитано до конца июня 2022 года.

Игрок не планирует возвращаться в Десну, если не найдет новой команды. Футболист рассматривает зарубежные варианты и предложения из Украины.

Юрченко не исключил, что когда-то может снова надеть футболку луганской Зари, за которую выступал с 2019 – 2021 года.

Сейчас атакующий полузащитник не раскрывает названия клубов, которые заинтересованы в его приобретении.

Клуб из Чернигова уже покинули Филипп Будковский и Андрей Тотовицкий. Первую часть сезона УПЛ подопечные Александра Рябоконя завершили седьмыми.

Футбольная карьера Юрченко