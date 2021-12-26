Потеряли еще одного лидера
27-летний футболист досрочно расторг соглашение с Десной. Владлен Юрченко решил уйти из команды на поиски лучшего клуба.
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Футболист заявил, что в его соглашении был пункт о расторжении контракта, которым он воспользовался. После ухода Десну и Юрченко еще один нюанс – клуб еще полностью не выплатил все деньги полузащитнику.
Игрок не планирует возвращаться в Десну, если не найдет новой команды. Футболист рассматривает зарубежные варианты и предложения из Украины.
Юрченко не исключил, что когда-то может снова надеть футболку луганской Зари, за которую выступал с 2019 – 2021 года.
Сейчас атакующий полузащитник не раскрывает названия клубов, которые заинтересованы в его приобретении.
Клуб из Чернигова уже покинули Филипп Будковский и Андрей Тотовицкий. Первую часть сезона УПЛ подопечные Александра Рябоконя завершили седьмыми.
Футбольная карьера Юрченко
- Владлен выступал за различные возрастные категории Шахтера. Также имеет опыт выступлений ильичевцы.
- Поиграл Юрченко за границей – в немецком Байере и Вайле из Дании.
- Лучший период карьеры провел в луганской Заре. Там стал лидером команды.
- В июле 2021-го покинул Зарю и перебрался в Десну в статусе свободного агента.
- В сезоне-2021/2022 сыграл 7 матчей, в которых забил один гол и сделал два ассиста.