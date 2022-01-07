Палата обязала Десну выплатить румынскому защитнику Константину Диме 407 600 долларов. Иначе клуб украинской Премьер-лиги ожидают серьезные санкции.

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У Десны существуют не только спортивные долги. Руководство клуба заняло выжидательную позицию.

В то же время, из черниговской команды ушли Андрей Тотовицкий, Филипп Будковский и Владлен Юрченко. О расторжении договора договаривается Владислав Калитвинцев.

Десна завершила осеннюю часть чемпионата Украины на 7 месте. В активе команды 25 очков.

Что известно о Константине Диме