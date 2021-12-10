Ингулец – Десна 2:1
Голы: Поспелов, 34, Полегенько, 47 – Дегтярев, 56
Удаление: Опанасенко, 85 (Ингулец)
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Ингулец лучше вошел в игру и в начале матча имел два полумомента, чтобы огорчить голкипера гостей Мисака. Но хозяева сумели отличиться только в середине первого тайма.
После подачи с углового Поспелов направил мяч в сетку ворот "северян" ударом головой.
Сразу после перерыва команда Сергея Лавриненко удвоила преимущество. Стивен накрутил защитников Десны на левом фланге и прострелил в штрафную. Коваленко пролетел мимо мяча, после чего Полегенько мощным ударом прошил Мисака – 2:0!
Десна довольно быстро отыграла один мяч: Будковский сбросил на Дегтярева, который разрядил свою пушку. Шуст не имел шансов отбить мяч.
До конца матча обе команды упустили еще по одному хорошему моменту забить гол.
Ингулец – Десна видеообзор