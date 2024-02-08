Президент ФИФА Джанни Инфантино призвал к тому, чтобы присуждать технические поражения командам за проявления расизма. Об этом он заявил выступая на конгрессе УЕФА в Париже.

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Как будут наказывать команды за проявление расизма

"Нам придется взять на себя ответственность. Мы будем присуждать технические поражения командам, замешанным в скандалах на расовой почве.

Я также выступаю за досрочное прекращение матчей в случае инцидентов, связанных с расизмом. В настоящее время в мире много разногласий. За последние несколько месяцев мы стали свидетелями сразу нескольких инцидентов, связанных с расизмом, и мы должны приложить все усилия, чтобы положить им конец.

Мы должны искоренить эту проблему. Дисциплинарными последствиями должна стать дисквалификация команды, также необходимо применять уголовные санкции и запретить нарушителям посещать стадион", – сказал Инфантино

Глава ФИФА хочет, чтобы решение было принято как можно быстрее, в идеале – на ближайшем конгрессе организации, который состоится 17 мая в Бангкоке.

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