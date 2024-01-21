Жертвами оскорблений болельщиков на трибунах стали игрок английского Ковентри Кейси Палмер, а также вратарь Милана Майк Меньян. Оба они обращались к рефери из-за позорного поведения фанатов, а последний даже покинул поле вместе с командой.

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Инфантино предложил ужесточение санкций

На столь неприятные события отреагировала ФИФА. Президент организации Джанни Инфантино выразил свою полную поддержку пострадавшим футболистам и заявил, что произошедшие в Удине и Шеффилде события абсолютно отвратительны и неприемлемы.

Он призвал все соответствующие заинтересованные стороны принять меры, начиная с образования в школах, чтобы будущие поколения поняли, что это не часть футбола или общества. А также предложил усилить санкции в отношении расистов и клубов, фанаты которых позволяют себе унижать других из-за расовых отличий.

Кроме трехэтапного процесса (матч остановлен, матч повторно остановлен, матч прерван), мы должны ввести автоматическое поражение для команды, чьи болельщики совершили расизм и повлекли за собой прекращение матча, а также запрет посещения стадионов во всем мире и уголовные обвинения для расистов.

ФИФА и футбол представляют полную солидарность с жертвами расизма и любой формы дискриминации. Раз и навсегда: Нет расизму! Нет каким-либо формам дискриминации", – говорится в заявлении.

Отметим, что еще одной постоянной жертвой расовой дискриминации является звезда Реала Винисиус Жуниор. Он постоянно поднимает эту тему и с июня 2023 года возглавляет комитет ФИФА по борьбе с расизмом.

Достойно внимания. Также подобный скандал в прошлом году разгорелся во французском клубе Орлеан. Там расизм носил системный характер, а его жертвами были игроки, которые подвергалися травле со стороны своего тренера. В итоге тот потерял работу.