Винисиус Жуниор возглавил комитет ФИФА по борьбе с расизмом. Вингер Реала неоднократно попадал в скандальные эпизоды из-за данной глобальной проблемы.

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Не наказанные ничего не поймут

Президент ФИФА Джанни Инфантино стал инициатором создания комитета. Глава мировой организации требует, чтобы в самой популярной игре с концами исчез расизм, который только портит имидж и главную цель футбола – объединять мир. Лидером новоиспеченного движения борцов за равноправие станет скандальный футболист мадридского Реала Винисиус Жуниор. Бразильский исполнитель неоднократно попадал в неприятные ситуации, когда болельщики оскорбляли его в расистском ключе. Недавно Винисиус стал жертвой очередной "расистской акции" в матче против Валенсии в рамках Ла Лиги.

Сам футболист же не является "ангелом", поскольку в том же матче против "летучих мышей" он получил красную карточку за свои чрезмерные эмоции. Однако роль "жертвы" помогла Винисиусу избежать наказания, поэтому футболисту отменили дисквалификацию, абсурдно объяснив свои действия. То есть футболист может искать себе таким образом и выгоду, опираясь на расизм и находясь в ведущих позициях.

Винисиусу суждено было возглавить группу футболистов, которые будут бороться с расовой дискриминацией в футболе. Следует отметить, что комитет готов добиться того, чтобы матчи, в которых будет проявление расизма, останавливались. Также Винисисус и компания планируют предложить и ввести еще более жесткие наказания за расизм.

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