Президент ФІФА Джанні Інфантіно закликав до того, щоб присуджувати технічні поразки командам за прояви расизму. Про це він заявив виступаючи на конгресі УЄФА в Парижі.

До теми Буде серйозне покарання: реакція ФІФА на расистські скандали ігрового дня в Англії та Італії

Як будуть карати команди за прояв расизму

"Нам доведеться взяти на себе відповідальність. Ми присуджуватимемо технічні поразки командам, замішаним у скандалах на расовому ґрунті.

Я також виступаю за дострокове припинення матчів у разі інцидентів, пов'язаних із расизмом. На цей час у світі багато розбіжностей. За останні кілька місяців ми стали свідками одразу кількох інцидентів, пов'язаних із расизмом, і ми повинні докласти всіх зусиль, щоб покласти їм край.

Ми маємо викорінити цю проблему. Дисциплінарними наслідками має стати дискваліфікація команди, також необхідно застосовувати кримінальні санкції та заборонити порушникам відвідувати стадіон", – сказав Інфантіно

Глава ФІФА хоче, щоб рішення було ухвалено якнайшвидше, в ідеалі – на найближчому конгресі організації, який відбудеться 17 травня в Бангкоку.

Подібні скандали