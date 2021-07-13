ФИФА может запретить Минаю покупать футболистов, – СМИ
13 июля 2021 , 12:56Читати новину українською
Источник:SportArena
Закарпатский Минай, который, несмотря на вылет из украинской Премьер-лиги, может остаться в УПЛ, вероятно, столкнется с новой проблемой. Если Минай будет выступать в УПЛ, то может получить наказание от ФИФА.
Минай не выполнил финансовые обязательства
Минай по возвращении в УПЛ может получить запрет на регистрацию и заявку новых футболистов в течение трех трансферных окон.
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Причиной стал спор о компенсации за платеж солидарности хорватскому защитнику Миславу Матичу.
- Хорватский футболист перешел в Минай в сезоне-2020/2021 из Локомотива Загреб. Он провел 24 матча в минувшем сезоне украинской Премьер-лиги.
Сообщается, что Палата по решению споров ФИФА запретила закарпатскому клубу трансферную деятельность вплоть до полного выполнения клубом своих обязательств.
У Миная нет футболистов
- Сейчас точное количество футболистов, которые находятся в Минае на контракте, – не известно. Авторитетный портал Transfermarkt сообщает, что в клубе 13 игроков.
- Вместе с тем, Минай имеет молодежные составы. В случае, если клубу запретят приглашать новых футболистов, Минаю придется играть молодежным составом.
- По итогам предыдущего сезона Минай вылетел в Первую лигу. Однако донецкий Олимпик отказался выступать в УПЛ. Место дончан может занять именно Минай.