Уже совсем скоро начнется чемпионат мира по футболу, который в этом году пройдет в Катаре. Страна получила право на проведение турнира еще в 2010 году, но за это время с его проведением связано множество скандалов.

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В этом году многие сборные оказались под угрозой исключения из ЧМ. Новой жертвой санкций ФИФА может стать Камерун. Проблема африканцев заключается в контракте с бывшим спонсором и техническим спонсором.

Детали камерунского скандала

Как сообщают источники, французский бренд Le Coq Sportif подал в суд на камерунскую федерацию за досрочный разрыв контракта. Именно в их форме сборная играла в квалификации.

Камерунцы прекратили действие контракта в одностороннем порядке прямо перед Мундиалем. Более того, федерация подписала договор с брендом One All Sport, которая и должна надеть сборную на ЧМ-2022.

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В этом споре ФИФА встала на сторону Камеруна и пригрозила им исключением из Мундиаля. Если это произойдет, то место "непривязанных львов" должен занять Алжир. Именно эту команду они обыграли в плей-офф отбора.

Кто еще может не поехать на ЧМ-2022