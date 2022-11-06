Уже совсем скоро начнется чемпионат мира по футболу, который в этом году пройдет в Катаре. Страна получила право на проведение турнира еще в 2010 году, но за это время с его проведением связано множество скандалов.
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В этом году многие сборные оказались под угрозой исключения из ЧМ. Новой жертвой санкций ФИФА может стать Камерун. Проблема африканцев заключается в контракте с бывшим спонсором и техническим спонсором.
Детали камерунского скандала
Как сообщают источники, французский бренд Le Coq Sportif подал в суд на камерунскую федерацию за досрочный разрыв контракта. Именно в их форме сборная играла в квалификации.
Камерунцы прекратили действие контракта в одностороннем порядке прямо перед Мундиалем. Более того, федерация подписала договор с брендом One All Sport, которая и должна надеть сборную на ЧМ-2022.
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В этом споре ФИФА встала на сторону Камеруна и пригрозила им исключением из Мундиаля. Если это произойдет, то место "непривязанных львов" должен занять Алжир. Именно эту команду они обыграли в плей-офф отбора.
Кто еще может не поехать на ЧМ-2022
- Ранее у организации были претензии к Тунису. Эту команду могут дисквалифицировать из-за вмешательства властей в действия местной федерации.
- Также под угрозой находился Эквадор. Один из игроков подозревается в подделке паспорта, якобы он родился в Колумбии.
- При этом ФИФА открещиваются от дисквалификации Ирана. Эту страну обвиняют в ограничении прав человека.
- Кроме того, сами игроки сборной просят отстранить Иран от участия на Мундиале из-за вмешательства властей в действия федерации.
- Напомним, что УАФ также призвала ФИФА исключить Иран из-за помощи России в совершении геноцида и разжигании войны в Украине. Именно иранские дроны-камикадзе массово атакуют наши города, убивая мирное население и уничтожая энергетическую инфраструктуру.