Вже зовсім скоро почнеться чемпіонат світу з футболу, який цього року пройде в Катарі. Країна отримала право на проведення турніру ще у 2010 році, але за цей час з його проведенням пов'язано багато скандалів.

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Цього року багато збірних опинились під загрозою виключення з ЧС. Новою жертвою санкцій ФІФА може стати Камерун. Проблема африканців полягає у контракті із колишнім спонсором технічним спонсором.

Деталі камерунського скандалу

Як повідомляють джерела, французький бренд Le Coq Sportif подав у суд на камерунську федерацію за достроковий розрив контракту. Саме у їх формі збірна грала у кваліфікації.

Камерунці припинили дію контракту в односторонньому порядку прямо перед Мундіалем. Ба більше, федерація підписала договір із брендом One All Sport, яка і має вдягнути збірну на ЧС-2022.

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У цій суперечці ФІФА встала на бік Камеруну та пригрозила їм виключенням з Мундіалю. Якщо це станеться, то місце "неприбоканих левів" має зайняти Алжир. Саме цю команду вони обіграли у плей-офф відбору.

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