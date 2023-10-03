Российские фехтовальщики в нейтральном статусе были допущены к чемпионату мира-2023, что повлекло за собой грандиозный скандал из-за отказа Харлан пожать руку представительнице страны-агрессорки. Список россиян и белорусов, который утвердили на Исполкоме FIE, долгое время не был доступен. Однако в сентябре список "нейтралов" появился на официальном сайте FIE.

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Зачем правила, которые не выполняются

Нейтральный статус запрещает спортсменам представлять российские и белорусские военные структуры, а также поддерживать войны в Украине. Однако самая Международная федерация фехтования отнеслась к собственным требованиям с формальностью.

FIE допустила к международным соревнованиям спортсменов из страны-агрессорки, которые, не стесняясь, поддерживают военную агрессию и геноцид украинцев.

Кто же попал в список "нейтралов"?

К ЧМ-2023 по фехтованию были допущены россиянки Лейла Пириева и Валерия Кобзева. Спортсменки в своих социальных сетях выражали поддержку постам с антиукраинскими месседжами и символикой агрессии – Z, V и георгиевской лентой.

Дочь президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова София Лоханова тоже оказалась в списке спортсменов, допущенных к турнирам. Она в своей социальной сети лайкала публикации с митинга в поддержку кремлевского диктатора Путина и оккупации территории Украины.

Еще большим зашкваром стало включение в перечень нейтральных представителей РФ Александры Сундучковой, а также Кирилла и Антона Бородачевых. Они являются представителями спортивного клуба российской армии (ЦСКА). Уже во время войны в Украине Министерство обороны России поздравляло спортсменов с их победами.

Такое решение FIE абсолютно неприемлемо. А самое главное, что оно противоречит нейтральному статусу, подписанному самими спортсменами. Такие грубые нарушения должны быть немедленно рассмотрены Международной федерацией фехтования, а вышеназванные спортсмены исключены из соревнований.

Напомним, что после скандала на ЧМ-2023 с отказом Харлан пожимать руку россияке, FIE пересмотрела правила поведения после матча. Теперь традиционное рукопожатие заменено дистанционным приветствием клинком.