Российские и белорусские сборные не смогут сыграть и в отборочном раунде к Евробаскету-2025. Оккупантам и их приспешникам не место на международной арене.

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ФИБА-Европа приняла единогласное решение не допускать российскую и белорусскую национальные сборные к участию в преквалификации Евробаскета-2025, матчи которой состоятся в июле - августе 2023 года.

Руководствуясь рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК), Исполком ФИБА на прошлой неделе принял решение не допускать соответствующие команды в преквалификационный турнир. Таким образом, российская и белорусская сборные не смогут сыграть на чемпионате Европы-2025,

– говорится в сообщении.

Напомним, что в конце марта Международный олимпийский комитет принял резонансное решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии. Несмотря на войну в Украине, организация разрешила федерациям пускать на соревнования игроков из этих стран. Однако впоследствии ФИБА приняла решение не допускать сборную России к олимпийскому предквалификационному турниру. Ее место на этом этапе в Европе займет Болгария.