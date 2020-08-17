ФИБА изменила процедуру квалификации Лиги чемпионов, украинская команда не сможет сыграть дома
Баскетбольный клуб "Днепр" в новом сезоне должен был начать выступление в квалификации Лиги чемпионов. И первый матч сыграть на родной площадке. Но пандемия коронавируса внесла изменения в расписание турнира. Поэтому в Украине команда не сыграет.
Как сообщили в ДК "Днепр", ФИБА изменила формат квалификации Лиги чемпионов. До этого команды должны были сыграть в первом, а затем втором квалификационном раунде. Теперь же будет финал четырех, где матчи полуфинала будут приравнены к первому раунду квалификации, а финал – ко второму. Победитель финала выйдет в групповой этап Лиги чемпионов.
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Важно, что турнир для четырех команд состоится в одном городе. Как отметили в "Днепре", это точно не будет Украина. Однако где именно и когда – пока неизвестно. В ФИБА обещали предоставить необходимую информацию 21 августа.
- Предварительно было запланировано, что "Днепр" в первом раунде квалификации баскетбольной Лиги чемпионов сыграет против нидерландского "Донар Гронинген". Первый матч команды должны были провести в Днепре 15 сентября, а 18 сентября "Днепр" должен был отправиться на выезд.
- В случае прохождения в следующий раунд, "Днепр" должен был сыграть с победителем пары "Керавнос" (Кипр) – "Ираклис" (Греция). Сначала игра должна была состояться на выезде 22 сентября, а уже 25 сентября "Днепр" бы провел домашний матч.
- Если "Днепр" преодолеет оба квалификационных раунда, то команда попадет в группу B. Там будет восемь команд, семь из которых уже известны. Среди них "Касадемонт Сарагоса" (Испания), "ЭРА Нимбурк" (Чехия), "Фалко Вулкано Сомбатхей" (Венгрия), "ДЖА Дидон" (Франция), "Нижний Новгород" (Россия), "Старт Люблин" (Польша) , "Тофас Стамбул" (Турция).
- Если "Днепр" не сможет пройти квалификацию Лиги чемпионов, то он попадет в Кубок Европы ФИБА. Там же выступят еще два украинских клуба – "Киев-Баскет" и "Прометей".