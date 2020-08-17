Баскетбольный клуб "Днепр" в новом сезоне должен был начать выступление в квалификации Лиги чемпионов. И первый матч сыграть на родной площадке. Но пандемия коронавируса внесла изменения в расписание турнира. Поэтому в Украине команда не сыграет.

Как сообщили в ДК "Днепр", ФИБА изменила формат квалификации Лиги чемпионов. До этого команды должны были сыграть в первом, а затем втором квалификационном раунде. Теперь же будет финал четырех, где матчи полуфинала будут приравнены к первому раунду квалификации, а финал – ко второму. Победитель финала выйдет в групповой этап Лиги чемпионов.

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Важно, что турнир для четырех команд состоится в одном городе. Как отметили в "Днепре", это точно не будет Украина. Однако где именно и когда – пока неизвестно. В ФИБА обещали предоставить необходимую информацию 21 августа.