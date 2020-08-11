ФИБА изменила формат Кубка Европы на новый сезон. Благодаря этому сразу два украинских клуба выступят на групповом этапе турнира.

Из-за малого количества заявок на участие в Кубке Европы ФИБА решила отказаться от квалификационного этапа, сообщает Федерация баскетбола Украины.

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Таким образом, две украинские команды, которые подали заявки на участие в турнире – "Киев-Баскет" и "Прометей" – попадут в групповой этап напрямую. Вместе с ними уже гарантировали себе участие еще 14 команд.

В прошлом сезоне "Киев-Баскет" дошел до четвертьфинала Кубка Европы, где уступил "Каршияке". "Прометей" же дебютирует в еврокубках.

Всего же в кубке Европы сыграет в 27 клубов, которые поделят на семь групп по три или четыре команды. На 11 оставшихся мест претендуют 12 команд-неудачников из квалификации Лиги чемпионов. Там выступает и украинский "Днепр". Поэтому в случае вылета на стадии квалификации, команда будет выступать в Кубке Европы. А Украина в этом турнире будет представлена сразу тремя клубами.