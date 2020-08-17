Баскетбольний клуб "Дніпро" в новому сезоні повинен був розпочати виступ у кваліфікації Ліги чемпіонів. І перший матч зіграти на рідному майданчику. Та пандемія коронавірусу внесла зміни в розклад турніру. Тож в Україні команда не зіграє.

Як повідомили у БК "Дніпро", ФІБА змінила формат кваліфікації Ліги чемпіонів. До цього команди мали зіграти у першому, а згодом другому кваліфікаційному раунді. Натомість тепер буде фінал чотирьох, де матчі півфіналу будуть прирівняні до першого раунду кваліфікації, а фінал – до другого. Переможець фіналу вийде в груповий етап Ліги чемпіонів.

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Важливо, що турнір для чотирьох команд відбудеться в одному місті. Як зазначили у "Дніпрі", це точно не буде Україна. Однак де саме та коли – поки невідомо. У ФІБА обіцяли надати необхідну інформацію 21 серпня.