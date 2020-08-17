ФІБА змінила процедуру кваліфікації Ліги чемпіонів, українська команда не зможе зіграти вдома
Баскетбольний клуб "Дніпро" в новому сезоні повинен був розпочати виступ у кваліфікації Ліги чемпіонів. І перший матч зіграти на рідному майданчику. Та пандемія коронавірусу внесла зміни в розклад турніру. Тож в Україні команда не зіграє.
Як повідомили у БК "Дніпро", ФІБА змінила формат кваліфікації Ліги чемпіонів. До цього команди мали зіграти у першому, а згодом другому кваліфікаційному раунді. Натомість тепер буде фінал чотирьох, де матчі півфіналу будуть прирівняні до першого раунду кваліфікації, а фінал – до другого. Переможець фіналу вийде в груповий етап Ліги чемпіонів.
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Важливо, що турнір для чотирьох команд відбудеться в одному місті. Як зазначили у "Дніпрі", це точно не буде Україна. Однак де саме та коли – поки невідомо. У ФІБА обіцяли надати необхідну інформацію 21 серпня.
- Попередньо було заплановано, що "Дніпро" у першому раунді кваліфікації баскетбольної Ліги чемпіонів зіграє проти нідерландського "Донар Гронінген". Перший матч команди повинні були провести у Дніпрі 15 вересня, а 18 вересня "Дніпро" мав відправитися на виїзді.
- У випадку проходження у наступний раунд, "Дніпро" мав зіграти з переможцем пари "Керавнос" (Кіпр) – "Іракліс" (Греція). Спочатку гра мала відбутися на виїзді 22 вересня, а вже 25 вересня "Дніпро" б провів домашній матч.
- Якщо "Дніпро" подолає обидва кваліфікаційні раунди, то команда потрапить до групи B. Там буде вісім команд, сім з яких вже відомі. Серед них "Касадемонт Сарагоса" (Іспанія), "ЕРА Німбурк" (Чехія), "Фалко Вулкано Сомбатхей" (Угорщина), "ДЖА Дідон" (Франція), "Нижній Новгород" (Росія), "Старт Люблін" (Польща), "Тофас Бурса" (Туреччина).
- Якщо "Дніпро" не зможе пройти кваліфікацію Ліги чемпіонів, то він потрапить у Кубок Європи ФІБА. Там же виступлять ще два українські клуби – "Київ-Баскет" та "Прометей".
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