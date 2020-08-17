Издание Forbes составило список самых высокооплачиваемых спортсменок мира. Первые девять из десяти мест занимают теннисистки. Среди них и украинка Элина Свитолина.

Элина Свитолина оказалась на седьмом месте в рейтинге Forbes. За год (с 1 июня 2019 года до 1 июня 2020 года) она заработала 6,4 миллиона долларов.

Напомним Свитолина попала на обложку украинского издания Forbes: фото

Эта сумма состоит из 5,4 миллиона долларов призовых и 1 миллиона долларов рекламных доходов. Свитолина рекламирует такие торговые марки, как Nike, Wilson, Hublot, Damilano Barolo и EAFit.

Если же брать только призовые за это время, то Свитолина могла бы быть на третьем месте, уступив лишь Эшли Барти (10,1 миллиона долларов) и Симоне Халеп (6,9 миллиона долларов).

Например, первая в рейтинге Наоми Осака за год заработала 37,4 миллиона долларов, но призовые составляют лишь 3,4 миллиона долларов. Еще 34 миллиона долларов – доходы от рекламных контрактов. Похожая ситуация и с Сереной Уильямс – из 36 миллионов долларов годового дохода, 32 миллиона долларов составляют рекламные доходы, и только 4 миллиона долларов – призовые.

В то же время третья в рейтинге Эшли Барти за год заработала втрое меньше, чем вторая Серена Уильямс. Хотя именно Эшли Барти больше всех заработала на корте – 10,1 миллиона долларов.

А Наоми Осака и Серена Уильямс вместе заработали на 11,8 миллиона больше, чем остальные восемь спортсменок в рейтинге.

Отметим, что в рейтинге Forbes самым высокооплачиваемым спортсменом тоже стал теннисист – Роджер Федерер обошел Криштиану Роналду, заработав за год 106,3 миллиона долларов. В этом рейтинге Наоми Осака только на двадцать девятом месте.

Отметим, что в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок, первые девять мест занимаю теннисистки. И только на десятом месте оказалась футболиста Алекс Морган.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes 73,4