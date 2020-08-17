Свитолина попала в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes
Издание Forbes составило список самых высокооплачиваемых спортсменок мира. Первые девять из десяти мест занимают теннисистки. Среди них и украинка Элина Свитолина.
Элина Свитолина оказалась на седьмом месте в рейтинге Forbes. За год (с 1 июня 2019 года до 1 июня 2020 года) она заработала 6,4 миллиона долларов.
Напомним Свитолина попала на обложку украинского издания Forbes: фото
Эта сумма состоит из 5,4 миллиона долларов призовых и 1 миллиона долларов рекламных доходов. Свитолина рекламирует такие торговые марки, как Nike, Wilson, Hublot, Damilano Barolo и EAFit.
Если же брать только призовые за это время, то Свитолина могла бы быть на третьем месте, уступив лишь Эшли Барти (10,1 миллиона долларов) и Симоне Халеп (6,9 миллиона долларов).
Например, первая в рейтинге Наоми Осака за год заработала 37,4 миллиона долларов, но призовые составляют лишь 3,4 миллиона долларов. Еще 34 миллиона долларов – доходы от рекламных контрактов. Похожая ситуация и с Сереной Уильямс – из 36 миллионов долларов годового дохода, 32 миллиона долларов составляют рекламные доходы, и только 4 миллиона долларов – призовые.
В то же время третья в рейтинге Эшли Барти за год заработала втрое меньше, чем вторая Серена Уильямс. Хотя именно Эшли Барти больше всех заработала на корте – 10,1 миллиона долларов.
А Наоми Осака и Серена Уильямс вместе заработали на 11,8 миллиона больше, чем остальные восемь спортсменок в рейтинге.
Отметим, что в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок, первые девять мест занимаю теннисистки. И только на десятом месте оказалась футболиста Алекс Морган.
Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes 73,4
- Наоми Осака – 37,4 миллиона долларов (3,4 миллиона долларов – призовые, 34 миллиона долларов – контракты).
- Серена Уильямс – 36 миллионов (4 миллиона долларов – призовые, 32 миллиона долларов – контракты).
- Эшли Барти – 13,1 миллиона (10,1 миллиона долларов – призовые, 3 миллиона долларов – контракты).
- Симона Халеп – 10,9 миллиона (6,9 миллиона долларов – призовые, 4 миллиона долларов – контракты).
- Бьянка Андрееску – 8,9 миллиона (4,9 миллиона долларов – призовые, 4 миллиона долларов – контракты).
- Гарбинье Мугуруса – 6,6 миллиона (2,1 миллиона долларов - призовые, 4,5 миллиона долларов – контракты).
- Элина Свитолина – 6,4 миллиона (5,4 миллиона долларов – призовые, 1 миллиона долларов – контракты).
- София Кенин – 5,8 миллиона (4,8 миллиона долларов – призовые, 1 миллиона долларов – контракты).
- Анжелик Кербер – 5,3 миллиона (1,3 миллиона долларов – призовые, 4 миллиона долларов – контракты).
- Алекс Морган – 4,6 миллиона долларов (400 тысяч долларов – зарплата, 4,2 миллиона долларов – рекламные контракты).