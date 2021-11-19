ФХУ готовится исключить Краматорск из чемпионата Украины: на очереди Донбасс

Хоккейный клуб Краматорск получил второе подряд техническое поражение в регулярном чемпионате Украинской хоккейной лиги. Такое решение принял дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины.

18 ноября краматорцы победили Белый Барс. Но в составе команды вновь, как и в предыдущей встрече против Сокола, выступал отстраненный игрок Павел Таран.

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В чем же нарушение?

Хоккеиста Тарана вместе с представителями Донбасса Филиппом Пангеловым-Юлдашевым, Виталием Андрейкивым, Никитой Буценко, Александром Пересуньком, Ильей Коренчуком и Виктором Захаровым ДК ФХУ отстранил от участия во всех официальных соревнованиях на время проведения расследования по факту открытия производств о срыве подготовки национальной сборной Украины к чемпионату мира в дивизионе 1В.

Донбасс тоже находится на грани дисквалификации

17 ноября Донбасс сыграл матч против Днепра, выпустив на лед хоккеистов, которые были дисквалифицированы. Команда победила, но в ФХУ заявили, что Донбасс будет наказан техническим поражением. А также пригрозили, что в случае повторных нарушений, клуб будет снят с чемпионата.

18 ноября Донбасс заявил, что подал судебные иски относительно действий федерации хоккея Украины.

В соответствии со статьей 40 Дисциплинарного кодекса ФХУ, при установлении повторных нарушений регламентных документов состязаний нарушитель будет снят с чемпионата. Этот вопрос будет ключевым во время следующего заседания дисциплинарного комитета ФХУ.