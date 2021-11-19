18 листопада краматорці перемогли Білий Барс. Але в складі команди знову, як і в попередній зустрічі проти Сокола, виступав відсторонений гравець Павло Таран.

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В чому ж порушення?

Хокеїста Тарана разом із представниками Донбасу Пилипом Пангеловим-Юлдашевим, Віталієм Андрейківим, Микитою Буценком, Олександром Пересуньком, Іллею Коренчуком та Віктором Захаровим ДК ФХУ відсторонив від участі у всіх офіційних змаганнях на час проведення розслідування за фактом відкриття проваджень про зрив підготовки національної збірної України до чемпіонату світу в дивізіоні 1В.

Згідно зі статтею 40 Дисциплінарного кодексу ФХУ, при встановленні повторних порушень регламентних документів змагань порушник буде знятий з чемпіонату. Це питання буде ключовим під час наступного засідання дисциплінарного комітету ФХУ.

Донбас теж перебуває на межі дискваліфікації