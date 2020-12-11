Райкконен взял огнетушитель у маршала и начал тушить болид на Гран-при Абу-Даби: видео
Финский пилот Alfa Romeo Кими Райкконен стал участником яркого инцидента, произошедшего в ходе второй свободной практики гран-при Абу-Даби Формулы-1 на трассе "Яс Марина".
На его болиде загорелся двигатель. Финн оперативно покинул болид, тут же отобрал у маршала огнетушитель и начал тушить машину, пишет 24 канал.
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Однако, он оставил эту затею. Сев в гольф-кар, Райкконен отправился в паддок. Что касается болида, то он еще некоторое время продолжал дымить. Вскоре машину погрузили на эвакуатор и увезли. Инцидент привел к остановке сессии красными флагами.
Видео инцидента
Результаты Пратико гран-при Абу-Даби
В составе Mercedes в болид после коронавируса вернулся Льюис Хэмилтон. Первая практика для него не очень удачной, а во второй он на 0,2 секунды отстал от напарника Валттери Боттас.
На первой тренировке самым быстрым был Макс Ферстаппен на Red Bull.
Первая практика
Вторая пратика
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