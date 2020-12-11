Финский пилот Alfa Romeo Кими Райкконен стал участником яркого инцидента, произошедшего в ходе второй свободной практики гран-при Абу-Даби Формулы-1 на трассе "Яс Марина".

На его болиде загорелся двигатель. Финн оперативно покинул болид, тут же отобрал у маршала огнетушитель и начал тушить машину, пишет 24 канал.

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Однако, он оставил эту затею. Сев в гольф-кар, Райкконен отправился в паддок. Что касается болида, то он еще некоторое время продолжал дымить. Вскоре машину погрузили на эвакуатор и увезли. Инцидент привел к остановке сессии красными флагами.

Видео инцидента

Flames from the back of Kimi Raikkonen's car brought a temporary halt to FP2 #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/cY1qi7Cr6d — Formula 1 (@F1) December 11, 2020

Результаты Пратико гран-при Абу-Даби

В составе Mercedes в болид после коронавируса вернулся Льюис Хэмилтон. Первая практика для него не очень удачной, а во второй он на 0,2 секунды отстал от напарника Валттери Боттас.

На первой тренировке самым быстрым был Макс Ферстаппен на Red Bull.

Первая практика

Вторая пратика