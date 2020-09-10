Пилот Ferrari Себастьян Феттель следующий сезон проведет в команде Aston Martin. В итальянской команде уже отреагировали на такой переход.

После того, как стало известно о подписании соглашения Феттеля с Aston Martin, на официальной странице Ferrari появилось поздравление для немецкого пилота.

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"Мы рады знать, что ты будешь рядом следующем году! Давай закончим этот, делая все возможное вместе", – говорится в сообщении.

Happy to know you’ll be around next year! Let’s finish this doing our best together ️ #Seb5 #essereFerrari pic.twitter.com/caAB3wvF9T — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) September 10, 2020

Стоит отметить, что в Ferrari решили не предлагать Феттелю новый контракт на следующий год. Поэтому за команду будут выступать Шарль Леклер и Карлос Сайнс. В этом сезоне испанец выступает за McLaren.

Зато Феттель будет выступать за команду Aston Martin. В этом сезоне конюшня пока выступает под именем Racing Point. Однако после смены владельца со следующего сезона будет называться Aston Martin.

В Aston Martin Феттель заменит Серхио Переса. Мексиканец покинет команду, хотя у него оставалось еще два года по контракту.