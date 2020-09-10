Пілот Ferrari Себастьян Феттель наступний сезон проведе в команді Aston Martin. В італійській команді вже відреагували на такий перехід.

Після того, як стало відомо про підписання угоди Феттеля з Aston Martin, на офіційній сторінці Ferrari з'явилося привітання для німецького пілота.

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"Ми раді знати, що ти будеш поруч наступного року! Давай закінчимо цей, роблячи все можливе разом", – йдеться в повідомленні.

Happy to know you’ll be around next year! Let’s finish this doing our best together ️ #Seb5 #essereFerrari pic.twitter.com/caAB3wvF9T — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) September 10, 2020

Варто відзначити, що у Ferrari вирішили не пропонувати Феттелю новий контракт на наступний рік. Відтак за команду виступатимуть Шарль Леклер та Карлос Сайнс. В цьому сезоні іспанець виступає за McLaren.

Натомість Феттель виступатиме за команду Aston Martin. В цьому сезоні конюшня поки виступає під іменем Racing Point. Однак після зміни власника, з наступного сезону буде називатися Aston Martin.

В Aston Martin Феттель замінить Серхіо Переса. Мексиканець покине команду, хоча в нього залишалося ще два роки за контрактом.