У Ferrari відреагували на неочікуваний перехід їх лідера Феттеля до Aston Martin
Пілот Ferrari Себастьян Феттель наступний сезон проведе в команді Aston Martin. В італійській команді вже відреагували на такий перехід.
Після того, як стало відомо про підписання угоди Феттеля з Aston Martin, на офіційній сторінці Ferrari з'явилося привітання для німецького пілота.
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"Ми раді знати, що ти будеш поруч наступного року! Давай закінчимо цей, роблячи все можливе разом", – йдеться в повідомленні.
Варто відзначити, що у Ferrari вирішили не пропонувати Феттелю новий контракт на наступний рік. Відтак за команду виступатимуть Шарль Леклер та Карлос Сайнс. В цьому сезоні іспанець виступає за McLaren.
Натомість Феттель виступатиме за команду Aston Martin. В цьому сезоні конюшня поки виступає під іменем Racing Point. Однак після зміни власника, з наступного сезону буде називатися Aston Martin.
В Aston Martin Феттель замінить Серхіо Переса. Мексиканець покине команду, хоча в нього залишалося ще два роки за контрактом.
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