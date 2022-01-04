Ferrari или Малиновский: в Аталанте придумали интересный челлендж для украинца
4 января 2022 , 15:27Читати новину українською
Источник:TuttoAtalanta
В Италии придумали нестандартное испытание для футболиста сборной Украины Руслана Малиновского. В Аталанте Руслана хотят определить скорость удара Малиновского.
Журналисты спросили Дувана Сапату из Аталанты, что быстрее – удар Малиновского или автомобиль Ferrari.
Достойно внимания Руслан Малиновский – в символической сборной чемпионата Италии за 2021 год
Думаю, это стоит проверить,
– сказал Сапата.
Следует обратить внимание, что про Малиновского не впервые спрашивают у футболистов Аталанты. Ранее Ханс Хатебур пошутил, что украинец как футболист – дерьмо.
Результативность Малиновского
- На счету Малиновского уже 109 матчей за итальянскую Аталанту. Украинец забил 24 гола за клуб из Бергамо.
- Еще в активе футболиста 20 результативных передач.
- Малиновский в основном забивает голы из-за пределов штрафной мощными ударами.
- Предыдущий гол Малиновский забил в ворота Наполи красивым ударом под перекладину.