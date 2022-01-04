Ferrari или Малиновский: в Аталанте придумали интересный челлендж для украинца

4 января 2022 , 15:27
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Источник:

TuttoAtalanta

В Италии придумали нестандартное испытание для футболиста сборной Украины Руслана Малиновского. В Аталанте Руслана хотят определить скорость удара Малиновского.

Журналисты спросили Дувана Сапату из Аталанты, что быстрее – удар Малиновского или автомобиль Ferrari.

Достойно внимания Руслан Малиновский – в символической сборной чемпионата Италии за 2021 год

Думаю, это стоит проверить,
– сказал Сапата.

Следует обратить внимание, что про Малиновского не впервые спрашивают у футболистов Аталанты. Ранее Ханс Хатебур пошутил, что украинец как футболист – дерьмо.

Результативность Малиновского

  • На счету Малиновского уже 109 матчей за итальянскую Аталанту. Украинец забил 24 гола за клуб из Бергамо.
  • Еще в активе футболиста 20 результативных передач.
  • Малиновский в основном забивает голы из-за пределов штрафной мощными ударами.
  • Предыдущий гол Малиновский забил в ворота Наполи красивым ударом под перекладину.
Автор: Михайло Гема