Журналисты спросили Дувана Сапату из Аталанты, что быстрее – удар Малиновского или автомобиль Ferrari.

Достойно внимания Руслан Малиновский – в символической сборной чемпионата Италии за 2021 год

Думаю, это стоит проверить,

– сказал Сапата.

Следует обратить внимание, что про Малиновского не впервые спрашивают у футболистов Аталанты. Ранее Ханс Хатебур пошутил, что украинец как футболист – дерьмо.

Результативность Малиновского