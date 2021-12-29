По итогам 2021 года Малиновский получил от SofaScore среднюю оценку 7,44, что позволило ему опередить других конкурентов в полузащите.

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Малиновский – второй в символической сборной по средней оценке за год. Он уступает только Лоренцо Инсинье, который набрал аж 7,51.

Украинец стал единственным игроком Аталанты, который попал в символическую сборную за 2021 год. Наибольшее представительство – у Наполи. Помимо уже упомянутого вингера Инсинье, здесь также вратарь Давид Оспина и защитники Марио Руй и Калиду Кулибали.



Символическая сборная чемпионата Италии 2021 от SofaScore / Иллюстрация SofaScore

В этом сезоне Малиновский идет на девятом месте по рейтингу от SofaScore среди всех игроков чемпионата Италии. Его показатель – 7,37.