Сперва в интервью он признался, что украинец как игрок – не очень хорош. Потом он исправился и сказал, что пошутил.

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"Малиновский? Как игрок – он говно! Шучу. Он важный футболист команды, его левая нога является феноменальной. Он сильный и мощный игрок. Когда у него мяч под левой, то трудно предсказать, откуда он ударит. Он может организовать шедевр, когда этого никто не ждет", – сказал Хатебур.

Что известно о сезоне Малиновского