Журналісти запитали Дувана Сапату з Аталанти, що швидше – удар Маліновського чи автомобіль Ferrari.

Варте уваги Руслан Маліновський – у символічній збірній чемпіонату Італії за 2021 рік

Думаю, це варто перевірити,

– сказав Сапата.

Слід звернути увагу, що про Маліновського не вперше запитують у футболістів Аталанти. Раніше Ханс Хатебур пожартував, що українець як футболіст – лайно.

Результативність Маліновського