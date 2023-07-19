В Лиге чемпионов 2023-2024 подходят к концу матчи первого квалификационного раунда, пишет 24 канал. Украинские клубы на этой стадии еще не участвуют, зато отыграли 30 чемпионов своих стран.

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Наибольшей сенсацией стало фиаско венгерского Ференцвароша. Клуб из Будапешта уже пять лет выигрывает местный чемпионат.

На этот раз команде, которую возглавляет тренер из России Станислав Черчесов, выпал достаточно несложный оппонент. Им стал клуб с Фарерских островов Клаксвик.

Унижение российского тренера

Команда из города с населением в 5 тысяч граждан смогла с позором выбить титулованных венгров. В первой игре на Фарера команды расписали нулевую ничью, поэтому ожидалось, что Ференцварош дожмет андердога на своем поле.

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Впрочем, в Будапеште Клаксвик сумел ошеломить команду Черчесова, забив трижды до перерыва. При этом фарерцы сумели не пропустить и с разгромом пройти во второй раунд отбора.

Там Клаксвику придется сойтись с чемпионом Швеции Хекеном. Ференцварош же вылетает в Лигу конференций, где продолжит свой путь со второго квалификационного раунда.

При Реброве было по-другому

К слову, еще два года назад венгров возглавлял Сергей Ребров. Под руководством украинца Ференцварош трижды становился чемпионом, а также впервые с 1995 выходил в групповую стадию Лиги чемпионов.

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Напомним, что именно со второго квалификационного раунда начнет свой путь в Лиге чемпионов Днепр-1. Вицечемпион УПЛ сыграет на этой стадии с греческим Панатинаикосом.