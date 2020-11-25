У вівторок, 25 листопада, "Ференцварош" Сергія Реброва зустрівся з туринським "Ювентусом" у рамках 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів. Угорці не змогли здобути очки проти команди на чолі з Кріштіану Роналду.

Ювентус – Ференцварош 2:1

Голи: Роналду, 35, Мората, 90+2 – Узуні, 19

Несподіваний початок

Команди увімкнули хороші швидкості вже спочатку матчу. Але перший небезпечний момент був аж на 14-й хвилині. Коли Дібала замкнув передачу в штрафний майданчик, пробивши у центр воріт, але голкіпер Дібус вдало обрав позицію і легко впорався із цією спробою, пише 24 канал.

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Відповідь гостей була швидкою та результативною. Узуні підхопив м’яч у штрафному майданчику та без вагань потужно пробив у ворота "Ювентуса" – 0:1. Несподіваний початок був для туринців.

Італійський клуб почав демонструвати агресивніший футбол, який приніс результат. Роналду забив, але арбітр угледів офсайд та скасував взяття воріт.

Але вже через хвилину знову у центрі уваги був зірковий португалець. Кріштіану підхопив передачу та вирішив завдати удару. М'яч пролетів поруч із голкіпером – 1:1. Саме за такого рахунку команди пішли на відпочинок.

Домінування "Ювентуса"

У другому таймі Бернардескі змарнував чудову нагоду вивести свою команду вперед. Він випробував удачу ударом із середньої відстані, але угорців врятувала стійка.

Міг бути пенальті. Мората впав у штрафному майданчику в боротьбі із суперником, але арбітр усім своїм виглядом показав, що не бачить у цьому епізоді справжнього фолу.

Роналду на дриблінгу пройшов у штрафний майданчик, але знову воротар Дібус став на шляху гострому моменту.

У другій 45-хвилинці "Ювентус" повністю переграв суперника у атакувальній грі. Мората опинився на вільному просторі в штрафному майданчику. Іспанець обійшов воротаря, але неймовірним чином примудрився пробити у стійку.

У доданий арбітром час іспанський форвард таки записав своє прізвище на табло місцевого стадіону. Мората відгукнувся на класну передачу Куадрадо, вистрибнув найвище за всіх та пробив головою у ворота "Ференцвароша" – 2:1.

Додамо, що Олександр Зубков вийшов зі старту та провів на полі 70 хвилин. А от Ігор Харатін просидів увесь матч на лавці запасних.

"Ювентус" – "Ференцварош" відеоогляд