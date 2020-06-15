"Ференцварош" Реброва може придбати футболіста збірної України
Футболіст збірної України Мар'ян Швед влітку 2020 року може змінити клубну прописку. Атакувальний півзахисник прагне покинути шотландський "Селтік".
Швед не повернеться в УПЛ
Наразі 22-річний Швед перебуває у Львові, де індивідуально тренується, повідомив ведучий шоу "ТаТоТаке" Сергій Болотніков.
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За його інформацією, Швед не розглядає варіанти продовження кар'єри в Україні.
Раніше повідомлялося, що на Шведа претендують "Карпати" й "Олександрія".
Болотніков повідомив, що Мар'ян має варіанти продовжити кар'єру у вищих дивізіонах Бельгії та Іспанії.
Також, за його інформацією, Шведа хоче бачити у складі угорського "Ференцвароша" український тренер Сергій Ребров.
Наразі у "Ференцвароші" виступають українці Ігор Харатін та Олександр Зубков.
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Чому Швед хоче покинути "Селтік"
- Мар'ян став гравцем "Селтіка" влітку 2019 року, але виходив на поле лише в трьох матчах "кельтів".
- У Шотландії достроково завершили футбольний сезон і "Селтік" був оголошений чемпіоном. Та Швед не отримав чемпіонської медалі, адже не зіграв бодай у 25% матчів.
- За інформацією журналіста Ігоря Циганика, Мар'ян не зміг адаптуватися у Шотландії.