Украинский футболист Марьян Швед не связывает свое будущее с "Селтиком". Игрок сборной Украины планирует покинуть шотландский клуб из-за нехватки игровой практики.

Ведущий "Профутбола" Игорь Цыганик сообщил, что Марьяном Шведом интересовались клубы из чемпионата Бельгии.

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Швед не адаптировался в Шотландии

По информации Цыганика, Швед не выучил английский язык и поэтому у него проблемы с коммуникацией в Шотландии.

Мой инсайд – Швед планировал перейти в одну из бельгийских команд, там был предметный интерес. Это было до карантина,

– сказал Цыганик.

Он отметил, что скауты бельгийских клубов обратили внимание на украинский рынок. Поэтому вероятность переезда Шведа в Бельгию достаточно высока.

Как известно, ряд футболистов сборной Украины выступает в Бельгии (Роман Яремчук, Игорь Пластун, Эдуард Соболь, Роман Безус).

Почему Швед хочет покинуть "Селтик"