Швед планирует покинуть "Селтик": футболист сборной Украины переедет в европейскую лигу
Украинский футболист Марьян Швед не связывает свое будущее с "Селтиком". Игрок сборной Украины планирует покинуть шотландский клуб из-за нехватки игровой практики.
Ведущий "Профутбола" Игорь Цыганик сообщил, что Марьяном Шведом интересовались клубы из чемпионата Бельгии.
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Швед не адаптировался в Шотландии
По информации Цыганика, Швед не выучил английский язык и поэтому у него проблемы с коммуникацией в Шотландии.
Мой инсайд – Швед планировал перейти в одну из бельгийских команд, там был предметный интерес. Это было до карантина,
– сказал Цыганик.
Он отметил, что скауты бельгийских клубов обратили внимание на украинский рынок. Поэтому вероятность переезда Шведа в Бельгию достаточно высока.
Как известно, ряд футболистов сборной Украины выступает в Бельгии (Роман Яремчук, Игорь Пластун, Эдуард Соболь, Роман Безус).
Почему Швед хочет покинуть "Селтик"
- Швед, ставший игроком "Селтика" летом 2019 года, выходил на поле лишь в трех матчах "кельтов".
- В Шотландии решили досрочно завершить футбольный сезон. "Селтик" был объявлен чемпионом.
- Но Швед не получил чемпионской медали. Для этого следует сыграть хотя бы в 25% матчей.