Во вторник, 29-го сентября, состоялись первые ответные матчи плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/2021. По итогам матчей определились еще три участника группового этапа.

Динамо – Гент 3:0

Голы: Буяльский, 9, Де Пена, 36 (п), Родригес, 49 (п)

Киевское "Динамо" по сумме двух матчей прошло бельгийский "Гент". Украинский клуб одержал победу дома и на выезде, сообщает 24 канал.

Динамо – Гент видеообзор

Стоящее Лига чемпионов 2020/2021: кто уже гарантировал себе участие в групповом этапе

Омония – Олимпиакос Пирей 0:0

Греческий "Олимпиакос" после домашней победы над кипрской "Омонией" смог отстоять преимущество на выезде.

Омония – Олимпиакос Пирей видеообзор

Ференцварош – Молде 0:0

Венгерский "Ференцварош", который возглавляет украинец Сергей Ребров вышел в групповой этап. После ничьей на выезде 3:3 венгерский клуб дома сыграл вничью 0:0 и прошел благодаря голам на выезде.

Ференцварош – Молде видеообзор