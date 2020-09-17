"Ференцварош" Реброва вырвал победу у "Динамо" в Лиге чемпионов: видео
16 сентября "Ференцварош" Реброва встречался против загребского "Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Команда украинского специалиста неожиданно победила соперника.
Ференцварош – Динамо Загреб 2:1
Голы: Ловренчич, 2, Узуни, 65 – Узуни, 23 (авт.)
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Быстрый мяч и автогол
Уже на 2-й минуте встречи счет был открыт. Игрок хозяев Ловренчич откликнулся на ювелирную поперечную передачу в штрафную и пробил в нижний угол ворот – 1:0, пишет 24 канал.
После пропущенного гола гости еще больше активизировались, чтобы нивелировать преимущество хозяев. Они раз за разом создавали опасные моменты, которые не привели к желаемому результату.
Зато Узуни решил помочь "Динамо" сравнять счет. Футболист "Ференцвароша" отправил мяч в собственные ворота – 1:1.
Узуни хотел реабилитироваться перед командой. Он дотянулся до прострельной передачи, но не смог нанести прицельный удар. Мяч летел низом прямо по центру ворот и голкипер уверенно его укротил.
Реабилитировался перед командой
Первый на самом деле опасный момент во втором тайме был на 54-й минуте. Стоянович показал классный индивидуальный проход, нанес перспективный удар по центру ворот, но голкипер Дибус предотвратил гол, выполнив чрезвычайный сейв и счет остался неизменным.
Далее активному Узуни таки удалось отличиться не только в своих воротах. Мирто оказался на границе штрафной благодаря крайне неудачной игре соперника в защите. Второго приглашения ему не понадобилось и он нанес мастерский завершающий удар – 2:1.
Уже в добавленное к матчу арбитром время сравнять счет могли гости. Открытый Гавранович получил передачу в штрафной площадке. Он прицельно пробил по центру ворот, но снова Дибус, в последний момент, умудрился выполнить блестящий сейв и сохранить столь желанную победу для команды.
Итоговый счет встречи – 2:1.
Добавим, что украинец Харатин сыграл полный матч за "Ференцварош", а Зубков провел весь матч на скамейке запасных.
Ференцварош – Динамо Загреб видеообзор матча