16 сентября "Ференцварош" Реброва встречался против загребского "Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Команда украинского специалиста неожиданно победила соперника.

Ференцварош – Динамо Загреб 2:1

Голы: Ловренчич, 2, Узуни, 65 – Узуни, 23 (авт.)

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Быстрый мяч и автогол

Уже на 2-й минуте встречи счет был открыт. Игрок хозяев Ловренчич откликнулся на ювелирную поперечную передачу в штрафную и пробил в нижний угол ворот – 1:0, пишет 24 канал.

После пропущенного гола гости еще больше активизировались, чтобы нивелировать преимущество хозяев. Они раз за разом создавали опасные моменты, которые не привели к желаемому результату.

Зато Узуни решил помочь "Динамо" сравнять счет. Футболист "Ференцвароша" отправил мяч в собственные ворота – 1:1.

Узуни хотел реабилитироваться перед командой. Он дотянулся до прострельной передачи, но не смог нанести прицельный удар. Мяч летел низом прямо по центру ворот и голкипер уверенно его укротил.

Реабилитировался перед командой

Первый на самом деле опасный момент во втором тайме был на 54-й минуте. Стоянович показал классный индивидуальный проход, нанес перспективный удар по центру ворот, но голкипер Дибус предотвратил гол, выполнив чрезвычайный сейв и счет остался неизменным.

Далее активному Узуни таки удалось отличиться не только в своих воротах. Мирто оказался на границе штрафной благодаря крайне неудачной игре соперника в защите. Второго приглашения ему не понадобилось и он нанес мастерский завершающий удар – 2:1.

Уже в добавленное к матчу арбитром время сравнять счет могли гости. Открытый Гавранович получил передачу в штрафной площадке. Он прицельно пробил по центру ворот, но снова Дибус, в последний момент, умудрился выполнить блестящий сейв и сохранить столь желанную победу для команды.

Итоговый счет встречи – 2:1.

Добавим, что украинец Харатин сыграл полный матч за "Ференцварош", а Зубков провел весь матч на скамейке запасных.

Ференцварош – Динамо Загреб видеообзор матча