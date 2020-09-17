16 вересня "Ференцварош" Реброва зустрічався проти загребського "Динамо" у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Команда українського фахівця несподівано перемогла суперника.

Ференцварош – Динамо Загреб 2:1

Голи: Ловренчіч, 2, Узуні, 65 – Узуні, 23 (авт.)

​До теми: Ліга чемпіонів: результати матчів 15-16 вересня

Швидкий м'яч та автогол

Вже на 2-й хвилині зустрічі рахунок було відкрито. Гравець господарів Ловренчіч відгукнувся на ювелірну поперечну передачу в штрафний майданчик і пробив у нижній кут воріт – 1:0, пише 24 канал.

Після пропущеного голу гості ще більше активізувались, щоб нівелювати перевагу господарів. Вони раз по раз створювали небезпечні моменти, які не призвели до бажаного результату.

Натомість Узуні вирішив допомогти "Динамо" зрівняти рахунок. Футболіст "Ференцвароша" відправив м'яч у власні ворота – 1:1.

Узуні хотів реабілітуватись перед командою. Він дотягнувся до прострільної передачі, але не зміг завдати прицільного удару. М'яч летів низом прямо по центру воріт і голкіпер впевнено його приборкав.

Реабілітувався перед командою

Перший насправді небезпечний момент у другому таймі був на 54-й хвилині. Стоянович показав класний індивідуальний прохід, завдав перспективного удару по центру воріт, але голкіпер Дібус запобіг голу, виконавши надзвичайний сейв і рахунок залишився незмінним.

Далі активному Узуні таки вдалось відзначитись не лише у своїх воротах. Мірто опинився на межі штрафного майданчика завдяки вкрай невдалій грі суперника в захисті. Другого запрошення йому не знадобилося і він завдав майстерного завершального удару – 2:1.

Вже у доданий до матчу арбітром час, зрівняти рахунок могли гості. Відкритий Гавранович отримав передачу в штрафному майданчику. Він прицільно пробив по центру воріт, але знову Дібус, в останній момент, примудрився виконати блискучий сейв та зберегти таку омріяну перемогу для команди.

Підсумковий рахунок зустрічі – 2:1.

Додамо, що українець Харатін зіграв повний матч за "Ференцварош", а Зубков провів весь матч на лаві запасних.

Ференцварош – Динамо Загреб відеоогляд матчу