Ференцварош – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
28 жовтня "Ференцварош" Сергія Реброва вдома приймає київське "Динамо" у груповому етапі Ліги чемпіонів. Онлайн-трансляція – на Спорт24.
Обидві команди невдало стартували на груповому етапі Ліги чемпіонів, пише 24 канал. Угорці прогнозовано поступилися "Барселоні" (5:1), а "Динамо" не знайшло в собі сили щось протиставити "Ювентусу" (2:0).
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- "Ференцварош" виграв 7 з 10 останніх матчів;
- "Динамо" виграло п’ять виїзних матчів поспіль;
- У 6 з 10 останніх матчів "Динамо" було забито не більше двох м’ячів;
- Останній особистий поєдинок завершився перемогою "Ференцвароша" (3:2).
Ференцварош – Динамо: онлайн-трансляція