28 жовтня "Ференцварош" Сергія Реброва вдома приймає київське "Динамо" у груповому етапі Ліги чемпіонів. Онлайн-трансляція – на Спорт24.

Обидві команди невдало стартували на груповому етапі Ліги чемпіонів, пише 24 канал. Угорці прогнозовано поступилися "Барселоні" (5:1), а "Динамо" не знайшло в собі сили щось протиставити "Ювентусу" (2:0).

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"Ференцварош" виграв 7 з 10 останніх матчів;

"Динамо" виграло п’ять виїзних матчів поспіль;

У 6 з 10 останніх матчів "Динамо" було забито не більше двох м’ячів;

Останній особистий поєдинок завершився перемогою "Ференцвароша" (3:2).

Ференцварош – Динамо: онлайн-трансляція