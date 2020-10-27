Угорський "Ференцварош" та київське "Динамо" 28-го жовтня зустрінуться у матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2020/2021. Хто фаворит матчу – читайте у матеріалі Спорт 24.

Ференцварош – Динамо: прогноз

Обидві команди невдало стартували на груповому етапі Ліги чемпіонів, пише 24 канал. Угорці прогнозовано поступилися "Барселоні" (5:1), а "Динамо" не знайшло в собі сили щось протиставити "Ювентусу" (2:0).

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Експерти пророкують, що "Динамо" та "Ференцварош" вестимуть боротьбу за третє місце, яке дозволить навесні зіграти у Лізі Європи. Натомість "Барселона" та "Ювентус" в очній боротьбі визначать долю першого місця групи.

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Хоча для "Динамо" матч з "Ференцварошем" виїзний, саме киян називають фаворитами. Перемогу української команди оцінюють коефіцієнтом 2,31.

"Ференцварош", який вперше за 25 років вийшов у Лігу чемпіонів, – андердог поєдинку. Перемогу "фраді" букмекери оцінили коефіцієнтом 3,48. Нічия в грі – коефіцієнт 3,48.

Особливої пікантності зустрічі додає те, що Сергій Ребров, наставник угорців, – колишній тренер та футболіст "Динамо". Йому протистоятиме румун Мірча Луческу, який обігрував Реброва як тренер "Шахтаря".

Зустріч "Ференцвароша" і "Динамо" – це протистояння двох майже рівних команд, хоча кияни і більш імениті. Втім, долю гри може вирішити всього один гол. Букмекери пропонують коефіцієнт 2,26, що "Динамо" або "Ференцварош" переможуть з різницею в один м'яч.

Поєдинок "Ференцварош" – "Динамо" відбудеться 27 жовтня у Будапешті. Початок гри о 22:00.