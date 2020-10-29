У матчі другого туру групового турніру Ліги чемпіонів київське "Динамо" зіграло внічию з "Ференцварош" 2:2.

Портал WhoScored вже виставив оцінки футболістам за матч між "Ференцварош" і "Динамо". Найкращим гравцем матчу визнаний Микола Шапаренко, який отримав 7.4 бали.

Як це було: "Динамо" у напруженому матчі втратило перемогу над "Ференцварошем": відео

У "Ференцвароша" найвищий бал отримав Франк Болі (7.2), який своїм голом приніс команді нічию. Українець Олександр Зубков отримав 7.1 бали.

Оцінки WhoScored за матч "Ференцварош" – "Динамо"

Ференцварош – Динамо: головне

У першому таймі перевага була повністю на боці киян. В середині відрізка українець Харатін, який виступає за господарів, в своїй штрафній площі порушив правила. Суддя відразу ж призначив пенальті, який упевнено реалізував Циганков.

Підопічні Мірчі Луческу до перерви зуміли забити і другий м'яч. Після шикарної передачі Буяльського де Пена переправив м'яч практично в порожні ворота.

А ось після перерви команду наче підмінили. Спочатку Нгуєн в простому епізоді розстріляв Бойка і скоротив різницю в рахунку, потім Сидорчук на рівному місці заробив вилучення і залишив команду в меншості. А закінчив все Болі голом на 90-й хвилині.

Ця нічия залишає "Динамо" на третьому місці в турнірній таблиці. У підопічних Луческу, як і у сьогоднішнього суперника, по одному очку. Лідирує "Барселона" з шістьма балами, далі йде "Ювентус" (3 очки).