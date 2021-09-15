Феноменальный забег и юбилейный пьедестал украинки Рыжиковой в Хорватии: видео

Анна Рыжикова завершила легкоатлетический сезон. Украинская бегунья стала второй в рамках турнира Continental Tour в Загребе (Хорватия).

Великолепный финиш сезона для Рыжиковой

Опытная легкоатлетка из Украины триумфально финишировала на соревнованиях в Загребе. Анна Рыжикова стала второй в беге на 400 метров с барьерами.

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Украинка уступила лишь Джанни Вудрафф из Панамы (54,67). На последних метрах дистанции у Анны открылось "второе дыхание". 31-летняя легкоатлетка прибавила в скорости и опередила своих конкуренток в борьбе за "серебро".

Рыжиковой совсем чуточку не хватило до победы. Время украинки – 54,87 секунды. Это 12 международный старт Рыжиковой в этом сезоне. Десять раз она поднималась на подиум, кроме одного этапа Бриллиантовой лиги и финала Олимпиады в Токио.

Видео забега Рыжиковой