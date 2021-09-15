Первое место с результатом 4,70 м заняла словенка Тина Шутей. Третье место у белоруски Ирины Жук – 4,50 м.

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Килипко была одной из двух украинок, соревновавшихся в Белинцоне. Еще одна бегунья Виктория Ткачук – стала третьей на дистанции 400 метров с барьерами.

Соревнования в Белинцоне стали для украинки третьими в сентябре. Перед ними Килипко заняла третье место на турнире в немецком Карлсруэ и стала четвертой в австрийском Иннсбрука.

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