Первое место с результатом 4,70 м заняла словенка Тина Шутей. Третье место у белоруски Ирины Жук – 4,50 м.
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Килипко была одной из двух украинок, соревновавшихся в Белинцоне. Еще одна бегунья Виктория Ткачук – стала третьей на дистанции 400 метров с барьерами.
Соревнования в Белинцоне стали для украинки третьими в сентябре. Перед ними Килипко заняла третье место на турнире в немецком Карлсруэ и стала четвертой в австрийском Иннсбрука.
Прыжки с шестом. Финал
- Тина Шутей (Словения) – 4.70 метра
- Марина Килипко (Украина) – 4.50 метра
- Ирина Жук (Беларусь) – 4.50 метра