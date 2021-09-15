Первое место ожидаемо заняла голландка Фемке Бол с рекордом соревнований – 54,01 с. Второй финишировала швейцарка Леа Шпрунгер – 54,53 с.
К слову Украинка Рыжикова завоевала "серебро" на этапе Continental Tour в Загребе
Перед финальным забегом в Белинцоне Ткачук выступила в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Там украинка остановилась в шаге от подиума: опережая значительную часть забега Рыжикову, она в итоге уступила ей в борьбе за третье место.
Для Виктории Ткачук это восьмой подиум на международных стартах в 2021 году. В начале сентября она одержала победу на польском мемориале Камилы Сколимовской.
400 метров с барьерами. Финал
- Фемке Бол (Нидерланды) - 54.01 с
- Леа Спрунгер (Швейцария) – 54.53 с
- Виктория Ткачук (Украина) – 55.75 с