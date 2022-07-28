"Спорт и политика должны быть уединенными": как Фенербахче прокомментировал кричалку о путине

Фенербахче наконец-то прокомментировал выходку своих фанатов во время матча с Динамо. Часть болельщиков турецкого клуба пела песню о владимире путине.

Фенербахче осудил скандирование о путине во время матча с Динамо. Там заявили, что не разделяют взгляды некоторых своих болельщиков.

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Клуб вспомнил начало полномасштабного вторжения россии на территории Украины, отметив, что отреагировал одним из первых и отреагировал на российскую агрессию.

Официальное заявление турецкого клуба

Во время матча против киевского Динамо на нашем поле в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов после гола соперника по части стадиона прозвучали возгласы. Фенербахче делает заявление против этого дискурса, который не представляет наш клуб и никак не отражает корпоративную позицию нашего клуба.

Фенербахче всегда заботится о повышении осведомленности о социальных и гуманитарных проблемах как в нашей стране, так и в мире. Наш клуб мгновенно отреагировал на начало военного процесса 24 февраля 2022 года.

Мы хотели бы еще раз подчеркнуть в своем сообщении, которое мы передали через все наши официальные каналы: война – это не храбрость, это трусость! Нет войне!

Кроме того, одним из самых больших примеров нашей чувствительности к этому был товарищеский матч, который мы сыграли с донецким Шахтером на нашем поле в апреле, сказав "Футбол ради мира", чтобы привлечь внимание к миру в Украине и внести материальный и моральный вклад. Мы принимали команду донецкого Шахтера в нашей стране в течение нескольких дней.

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На 58-й минуте вчерашнего матча чрезмерные движения некоторых игроков команды соперника, особенно резервных вратарей, в прошлом выступавших за команду из нашей страны, вызвали возбуждение некоторых трибун и реакцию, продолжавшуюся всего 20 секунд в 120-минутном матче.

Но, какая бы ни была причина, мы, как спортивный клуб Фенербахче, не соглашаемся за реакцию, которая возникла на части наших трибун.

Приписывать этот дискурс, абсолютно не отражающий позицию и ценности нашего клуба, всем нашим болельщикам и возлагать ответственность на наш клуб, не является честным и справедливым подходом. Мы осуждаем попытки вмешать наш клуб и нашу страну, а также попытки установить повестку дня, которая повлечет за собой недоразумение и политизацию.

Фенербахче еще раз напоминает о нашей позиции, что спорт и политика всегда должны быть отделены друг от друга.

Возмутительное поведение местных фанатов

Напомним, что болельщики фанаты Фенербахче спели оду президенту России после первого пропущенного гола от Динамо. "Ла-ла-ла, Владимир Путин" звучало на трибунах стамбульского стадиона.

Главный тренер киевской команды Мирча Луческу проигнорировал послематчевую пресс-конференцию из-за поведения местных болельщиков.

И все же турецкий клуб должен отвечать за выходки своих болельщиков. УЕФА открыла дисциплинарное расследование по поведению фанатов Фенербахче на матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов против Динамо.

Киевское Динамо вырвало победу у Фенербахче во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. В следующей встрече "бело-синие" встретятся с австрийским Штурмом.