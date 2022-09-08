8 сентября Динамо начинает свой путь в групповом раунде Лиги Европы 2022-2023. Команда Мирчи Луческу не смогла пройти отбор в Лигу чемпионов, потому опустилась во второй по рангу еврокубок.

Следите с нами Фенербахче – Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

В первом матче группы "бело-синие" будут противостоять Фенербахче. Мирча Луческу определился со стартовым составом киевлян в Стамбуле.

ФЕНЕРБАХЧЕ: Байындир – Густаво Энрике, Салай, Перес – Алиоски, Креспо, Аран, Кахведжи, Росси – Жоау Педру, Кинг.

ДИНАМО: Бущан – Кендзера, Бурда, Сирота, Дубинчак – Сидорчук, Шапаренко – Кабаев, Буяльский, Цыганков – Гармаш.

Напомним, что Динамо и Фенербахче уже встречались в этом сезоне в квалификации Лиги чемпионов. После нулевой ничьей киевляне смогли обыграть стамбульцев на их поле (2:1).

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Впрочем, в отчетном матче букмекеры видят Фенербахче фаворитом. Коэффициент на победу турок составляет 1,71, а на Динамо – 5,40. Ничья оценивается в 4,25.

Важно знать. Поединок Фенербахче-Динамо начнется 8 сентября в 19:45 по киевскому времени. Прямая трансляция игры будет доступна на Megogo.