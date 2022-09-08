8 вересня Динамо починає свій шлях у груповому раунді Ліги Європи 2022-2023. Команда Мірчі Луческу не змогла пройти відбір в Лігу чемпіонів, тому опустилась в другий за рангом єврокубок.
Слідкуйте з нами Фенербахче – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
У першому матчі групи "біло-сині" будуть протистояти Фенербахче. Мірча Луческу визначився зі стартовим складом киян на гру в Стамбулі.
Нагадаємо, що Динамо та Фенербахче вже зустрічались цього сезону у кваліфікації Ліги чемпіонів. Після нульової нічиї кияни змогли обіграти стамбульців на їх полі (2:1).
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Втім, у звітному матчі букмекери бачать Фенербахче фаворитом. Коефіцієнт на перемогу турків складає 1,71, а на Динамо – 5,40. Нічия оцінюється у 4,25.